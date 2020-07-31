Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом

31 Июль 2020 2020-07-31T12:42:16+03:00

Во Вьетнаме до 31 июля не было зарегистрировано ни одного летального исхода от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во Вьетнаме от нового коронавируса умер первый пациент. Мужчина скончался в возрасте семидесяти лет. О его смерти сообщил вьетнамский руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Пациент был зарегистрирован под номером 428 и находился на лечении в больнице Da Nang Hospital. Отмечается, что мужчина был госпитализирован с признаками другой болезни, а коронавирусом заразился, уже находясь в больнице, сообщает местное издание Vietnam News.

Напомним, в марте ВОЗ объявила мировую пандемию, связанную с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. За все время пандемии во Вьетнаме коронавирусной инфекцией были инфицированы 509 человек, но при этом в стране не отмечалось ни одного летального исхода. Первая смерть от коронавируса зарегистрирована 31 июля. В настоящее время, по данным властей страны, на карантин во Вьетнаме помещены пятьдесят три тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU