Леонид Якубович опроверг выход своего нового шоу на Первом канале
31 июля бессменному ведущему «Поле чудес» Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет. Он решил отмечать праздник не пышно, не в концертном зале «Россия», как когда-то, а тихо и без шума, уехав вместе с семьей за город. «КП» удалось поговорить в преддверии праздника с юбиляром и выяснить, что премьера его новой передачи, которая с уверенностью была анонсирована в интервью ТАСС, вовсе не запущена в работу. И в сентябре, как сообщалось, в эфире ждать программу еще рано.
- Леонид Аркадьевич, вы проговорились, что скоро запускаете новое шоу на Первом канале? Мол, уже осенью можно ждать премьеру.
- Нет-нет. Все не так. У меня есть десяток, на мой взгляд, неплохих проектов. Один из которых, вероятно, будет реализован. Я сейчас им занимаюсь. Где будет реализован - сказать не могу. Вроде как он планируется к выпуску, но ничего точного пока нет. Я придумал некую неожиданную форму телеинтервью. Если получится, буду рад. Если покажут на Первом канале - буду рад. Если нет - выйдет в другом месте.
Несмотря на слухи о закрытии «Поля чудес» после смерти от коронавируса генпродюсера передачи Анатолия Гольдфедера, капитал-шоу продолжает исправно выходить в эфир Первого канала. Записи программ ведутся исправно. Леонид Якубович развеял все опасения и успокоил зрителей проекта — show must go on.
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ИСТОЧНИК KP.RU