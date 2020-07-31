Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 31 июля, в пятницу, Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- Сегодня у президента день такой спокойной кабинетной работы. Сегодня встречи, внутренние совещания. Также президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, - сообщил Песков журналистам.
Он также заявил, что расскажет о вопросах, которые обсуждались на совещании.
Ранее сайт KP.ru сообщал о совещании Путина по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. На совещание выступили сам Путин, зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Также в конце июля Путин обсудил с постоянными членами Совбеза конфликт на границе Азербайджана и Армении и состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а также вопросы возобновления международного авиасообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU