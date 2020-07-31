2020-07-31T14:44:39+03:00
Политика

Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Об итогах переговоров, которые пройдут сегодня, 31 июля, сообщит Песков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Путин проведет в пятницу, 31 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасностиПрезидент Путин проведет в пятницу, 31 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасностиФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 31 июля, в пятницу, Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

- Сегодня у президента день такой спокойной кабинетной работы. Сегодня встречи, внутренние совещания. Также президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, - сообщил Песков журналистам.

Он также заявил, что расскажет о вопросах, которые обсуждались на совещании.

Ранее сайт KP.ru сообщал о совещании Путина по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. На совещание выступили сам Путин, зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также в конце июля Путин обсудил с постоянными членами Совбеза конфликт на границе Азербайджана и Армении и состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а также вопросы возобновления международного авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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