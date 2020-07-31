«Двухметровый лесник, гигантский костер и свежатина»: Леонид Якубович вспомнил самый яркий день рождения в жизни

31 Июль 2020 2020-07-31T13:28:56+03:00

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31 июля ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович отмечает юбилей. И из-за коронавируса, и из-за всеобщей усталости устраивать пышное торжество он не собирается — просто поедет за город с друзьями и семьей. А kp.ru расспросил Леонида Аркадьевича о том, какой из праздников в день рождения ему запомнился больше всего.

- Таких было два, - вспомнил телеведущий. - Первый: когда мне было 16 лет, и я удрал из школы в Сибирь, в экспедицию. В тайге, в сорока километрах от Братска — леспромхоз «Пашенный».

- Что же вас туда заманило?

- Это другой вопрос. Я поехал туда, когда учился в седьмом классе, а в восьмой меня уже не взяли. Со мной были три друга и лесник — местный мужик двухметрового роста, который сложил гигантский костер и жарил нам свежатину. Это было потрясающе! А второй самый запоминающийся день рождения был в 1995 году, когда мне исполнялось 50 лет. Его организовала кинокомпания «Вид» - и это было что-то потрясающее. На самом деле, были и другие великолепные праздники — на 60-летие в концертном зале «Россия» было феноменально, на 70-летие тоже... А сейчас в связи с этой «короной»...может, так оно и надо. Хватит.

По возвращению с природы Леонида Якубовича ждет продолжение насыщенной творческой жизни: он по-прежнему руководит выпуском капитал-шоу «Поле чудес», пишет пьесы (одну из них рассматривает к постановке Марк Розовский) и сценарии новых телепроектов —

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ИСТОЧНИК KP.RU