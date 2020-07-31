2020-07-31T13:31:46+03:00
Общество

Педиатр назвала самые опасные для детей растения

И объяснила, что делать при отравлении ими
Елена АКИМОВА
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Педиатр назвала самые опасные для детей растенияПедиатр назвала самые опасные для детей растенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала самые опасные для детей растения. Часто малыши пробуют жизнь на вкус и отравиться не составляет труда.

В список попали многие привычные и совсем неопасные для взрослых растения. По словам педиатра, с особой осторожностью стоит подпускать детей к борщевику, волчьему лыку, болиголову пятнистому, белене и ландышу.

Например, ароматный ландыш может вызывать остановку сердца. У него ядовито все: листья, стебли, цветы, ягоды. Если не успеть в больницу, то происходит резкое замедление сердечного ритма и остановка сердца.

Главные симптомы отравления – бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение, слабость, вялость. А вот в сложных случаях может быть потеря ориентации, спутанность сознания, аритмия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

- Если появились подобные симптомы, то необходимо срочно обратиться к врачу. Медики помогут промыть желудок, - отметил врач.

Ранее эксперты назвали самые опасные растения в парках Москвы. От борщевика можно получить ожог, а от бузины и жимолости - отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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