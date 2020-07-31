Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве

31 Июль 2020 2020-07-31T13:52:57+03:00

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Задержана по подозрению в убийстве жена рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли 30 июля в их общей квартире в Санкт-Петербурге сотрудники полиции.

В Следственном комитете подтвердили информацию о задержании. Женщина находится в статусе подозреваемого, с ней проводят следственные действия.

- Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в ведомстве.

Части тела, найденные в квартире, принадлежат рэперу, личность установили "при сличении головы с фотографией в паспорте". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Жена музыканта, Марина, утверждает, что обнаружили мужа мертвым четыре дня назад. Она решила, что смерть произошла из-за передозировки наркотиками. Чтобы фанаты не узнали истинную причину смерти Энди Картрайта, она расчленила тело и хотела сообщить, что тот пропал. Но завершить задуманное не смогла. Все эти дни, что тело лежало по пакетам в квартире и холодильнике, в квартире находился двухлетний ребенок пары.

Оказалось, что теща рэпера тоже знала о происходящем в квартире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/793564" frameborder="0"></iframe> Видео из дома на Невском, где был расчленен рэпер Энди Картрайт.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU