Названы регионы, где в семьях чаще имеется компьютер
Росстат узнал, сколько семей в России владеют компьютерами. Если в 2018 году таковых было 72,4%, то к 2019 доля сократилась до 69,4%. То есть, показатель упал на четыре процента.
Регионы, где в семьях чаще имеется компьютер:
Ямало-Ненецкий АО – 92,
Чукотка - 92%,
Москва - 85%
Регионы, где в семьях реже имеется компьютер:
Тыва - 48%,
Северная Осетия — Алании 50%,
Калмыкия - 51%.
Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян отметил, что снижение общего показателя вовсе не значит, что люди стали жить хуже. Просто многие отказываются от компьютеров в пользу планшетов или современных смартфонов.
- Высокие показатели в ЯНАО обусловлены низким покрытием региона мобильной связью. А вот показатели по Калмыкии и Тыве отражают благосостояние региона. В 2019 году они были признаны самыми бедными. За чертой бедности в первом проживало 24% населения, во втором – 40%, - объяснил NEWS.ru эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU