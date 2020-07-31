2020-07-31T13:59:06+03:00
Общество

Названы регионы, где в семьях чаще имеется компьютер

В целом по России доля таких семей сократилась на 4 процента
Елена АКИМОВА
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Россияне стали реже покупать домой компьютерыРоссияне стали реже покупать домой компьютерыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Росстат узнал, сколько семей в России владеют компьютерами. Если в 2018 году таковых было 72,4%, то к 2019 доля сократилась до 69,4%. То есть, показатель упал на четыре процента.

Регионы, где в семьях чаще имеется компьютер:

Ямало-Ненецкий АО – 92,

Чукотка - 92%,

Москва - 85%

Регионы, где в семьях реже имеется компьютер:

Тыва - 48%,

Северная ОсетияАлании 50%,

Калмыкия - 51%.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян отметил, что снижение общего показателя вовсе не значит, что люди стали жить хуже. Просто многие отказываются от компьютеров в пользу планшетов или современных смартфонов.

- Высокие показатели в ЯНАО обусловлены низким покрытием региона мобильной связью. А вот показатели по Калмыкии и Тыве отражают благосостояние региона. В 2019 году они были признаны самыми бедными. За чертой бедности в первом проживало 24% населения, во втором – 40%, - объяснил NEWS.ru эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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