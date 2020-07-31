Врач оценил пользу чеснока и куркумы для иммунитета
Испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, так ли незаменимы чеснок и куркума для формирования крепкого иммунитета, и можно ли стимулировать работу иммунной системы одним рационом питания.
Специалист порекомендовал и не зацикливать всё своё внимание на популярных для профилактики продуктах, но отметил действительную пользу чеснока, куркумы и других специй.
При этом, отметил диетолог в беседе с изданием La Vanguardia, важно контролировать наличие и других веществ в организме, поскольку без отдельных витаминов сбалансированный рацион не повлияет на иммунитет значительно.
- Состояние иммунной системы во многом зависит от витамина D и витамина C, а также минералов. Поэтому их содержание в организме следует контролировать, - подчеркнул Айтор Санчес.
Кроме того, важны физическая активность, отдых и здоровая масса тела.
- Кстати, здоровый вес - один из важнейших факторов защиты от осложнений при заболеваниях. В том числе, и коронавируса. Конечно, нет гарантий, что вы не заразитесь, если у вас нет ожирения. Однако организму будет легче противостоять инфекции, - отметил врач.
ИСТОЧНИК KP.RU