Поклонники Бритни Спирс заявили, что она посылает зашифрованные сигналы SOS в соцсетях
Свободу Бритни Спирс требуют уже 220 тысяч ее поклонников по всему миру. Акция в соцсетях под хэштегом FreeBritne получила новый поворот.
Изначально фанаты пытались добиться отмены опеки для певицы. Вот уже 12 лет всей ее жизнью - гастролями, финансами и даже свиданиями с детьми управляет ее отец Джейми Спирс. Раньше 38-летняя певица говорила, что у нее с родителем очень непростые отношения, потом резко замолчала. Недавно ее вновь отправили в психиатрическую клинику, фанаты уверены - это делу рук опекуна.
И тут она сама косвенно, но подтвердила, что проблемы есть, но ей запрещено говорить о них. В этом теперь уверены ее поклонники, разглядев сигналы SOS в соцсетях певицы.
Под одним из видеороликов Бритни в TikTok пользователи призывали ее "надеть желтое" и "покрутиться", если ей нужна помощь.
- В следующем видео, которое Бритни разместила в Instagram и TikTok, она крутится в кадре в желтом топе с букетом цветов, - пишет The Sun.
Другой поклонник попросил певицу опубликовать фото голубей, если у нее есть проблемы, и она нуждается в помощи. Бритни следом разместила картину художника Ганса Зацка.
Один из роликов вызвал смешки пользователей, очень мол странно Бритни танцует. Но внимательный зритель разглядел в ее движениях сигнальные жесты о помощи.
Бритни не может без разрешения отца распоряжаться своими деньгами, временем - он решал, будет ли она сидеть в жюри X Factor в США, даже костюмы для сцены она не вправе выбирать сама.
Фанаты возмущены тем, почему артистка, которая выпустила три студийных альбома и дает международные гастроли, считается недееспособной.
ИСТОЧНИК KP.RU