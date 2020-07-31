2020-07-31T14:31:26+03:00
В мире

Поклонники Бритни Спирс заявили, что она посылает зашифрованные сигналы SOS в соцсетях

Более 220 000 человек присоединились к движению #FreeBritney
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бритни Спирс находится под опекой отца 12 лет, его представители говорят, что эта форма возможно сохранится на долгие годыБритни Спирс находится под опекой отца 12 лет, его представители говорят, что эта форма возможно сохранится на долгие годыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Свободу Бритни Спирс требуют уже 220 тысяч ее поклонников по всему миру. Акция в соцсетях под хэштегом FreeBritne получила новый поворот.

Изначально фанаты пытались добиться отмены опеки для певицы. Вот уже 12 лет всей ее жизнью - гастролями, финансами и даже свиданиями с детьми управляет ее отец Джейми Спирс. Раньше 38-летняя певица говорила, что у нее с родителем очень непростые отношения, потом резко замолчала. Недавно ее вновь отправили в психиатрическую клинику, фанаты уверены - это делу рук опекуна.

И тут она сама косвенно, но подтвердила, что проблемы есть, но ей запрещено говорить о них. В этом теперь уверены ее поклонники, разглядев сигналы SOS в соцсетях певицы.

Под одним из видеороликов Бритни в TikTok пользователи призывали ее "надеть желтое" и "покрутиться", если ей нужна помощь.

- В следующем видео, которое Бритни разместила в Instagram и TikTok, она крутится в кадре в желтом топе с букетом цветов, - пишет The Sun.

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Фанаты попросили Бритни Спирс надеть желтое, если она попала в беду
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Другой поклонник попросил певицу опубликовать фото голубей, если у нее есть проблемы, и она нуждается в помощи. Бритни следом разместила картину художника Ганса Зацка.

Один из роликов вызвал смешки пользователей, очень мол странно Бритни танцует. Но внимательный зритель разглядел в ее движениях сигнальные жесты о помощи.

britneyspearsbritneyspears
Бритни Спирс опубликовала в ответ на просьбу фанатов картину с голубями
215855 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Бритни не может без разрешения отца распоряжаться своими деньгами, временем - он решал, будет ли она сидеть в жюри X Factor в США, даже костюмы для сцены она не вправе выбирать сама.

Фанаты возмущены тем, почему артистка, которая выпустила три студийных альбома и дает международные гастроли, считается недееспособной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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