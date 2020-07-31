Кравчук не поддерживает предоставление особого статуса Донбассу

31 Июль 2020 2020-07-31T14:20:20+03:00

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Первый президент Украины и новый глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу, при этом он считает, что можно обсудить "особенную систему управления". По его мнению, это может стать компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кравчук пояснил, что особый статус Донбасса он не воспринимает, потому что для него непонятно, что именно это будет означать.

- Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос, - отметил Кравчук в беседе с телеканалом "Суспильный".

ИСТОЧНИК KP.RU