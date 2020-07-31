На строгий карантин вновь отправлены 4.5 миллиона британцев
Почти 4.5 млн. британцев, проживающих в агломерации Манчестера, в восточной части Ланкашира и Западном Йоркшире обязаны вновь соблюдать строгие карантинные меры.
Решение правительства о повторном введении карантина в этих районах связано с высокой скоростью распространения коронавируса в этих районах королевства.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании объявило, что люди могут ходить на работу, но не могут ходить в гости или принимать гостей у себя дома. Крытые плавательные бассейны, фитнес-студии и тренажерные залы будут закрыты. Посещать кафе, бары и рестораны можно, но только в одиночку или с членами своей семьи. Количество участников свадебных и похоронных церемониях строго ограничивается. Везде требуется соблюдать социальную дистанцию.
Всего в Великобритании проживает почти 67 млн. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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