2020-07-31T15:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

На строгий карантин вновь отправлены 4.5 миллиона британцев

Причина повторного введения строгих мер – высокая скорость распространения коронавируса
Алексей ОСИПОВ
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Британцев вновь просят особо внимательно относиться к ограничения пандемии из-за роста заболеваемости.Британцев вновь просят особо внимательно относиться к ограничения пандемии из-за роста заболеваемости.Фото: REUTERS
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Почти 4.5 млн. британцев, проживающих в агломерации Манчестера, в восточной части Ланкашира и Западном Йоркшире обязаны вновь соблюдать строгие карантинные меры.

Решение правительства о повторном введении карантина в этих районах связано с высокой скоростью распространения коронавируса в этих районах королевства.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании объявило, что люди могут ходить на работу, но не могут ходить в гости или принимать гостей у себя дома. Крытые плавательные бассейны, фитнес-студии и тренажерные залы будут закрыты. Посещать кафе, бары и рестораны можно, но только в одиночку или с членами своей семьи. Количество участников свадебных и похоронных церемониях строго ограничивается. Везде требуется соблюдать социальную дистанцию.

Всего в Великобритании проживает почти 67 млн. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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