В США вновь заявили, что китайские хакеры пытаются у них украсть вакцину от коронавируса Moderna

31 Июль 2020 2020-07-31T15:06:24+03:00

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Спецслужбы США заявили об очередной попытке иностранных хакеров украсить у них данные о разработке вакцины от коронавируса. На этот раз программисты-разведчики нацелились на одну из самых "проблемных" фармацевтических компаний, занятых созданием вакцины - Moderna.

- Китайские хакеры провели разведку против компьютерной сети биотехнологической фирмы из Массачусетса, которая, как известно, с января работает над вакциной против коронавируса,- приводит текст доклада Fox News.

В Китае обвинения называют очередной провокацией и отрицают, что их хакеры пытались получить доступ к учетным записям исследователей Moderna.

Тем более, что компания из США, которая сумела неплохо заработать на акциях после многообещающего релиза о своей разработке, значительно отстает от коллег. В июле, например, разработчики этой фирмы переругались с чиновниками из служб здравоохранения США, курирующих процесс создания вакцин. В итоге испытания Moderna отложила еще на две недели. Это при том, что именно эта компания первой в США получила федеральные деньги на исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU