2020-07-31T15:50:03+03:00
Политика

Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах

По закону, голосовать будет можно в течение нескольких дней, но не более трёх
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумахПутин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится о возможности проводить избиркомом, организующим выборы, голосование "в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 24 июля закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней, одобрил Совет Федерации.

Напомним, единым днём голосования, когда будут проходить выборы губернаторов 18 регионов и выборы в Законодательное собрание в 11 региона, станет 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса и риска распространения заражения процедуру было решено провести в течение трех дней, чтобы избежать скопления людей на участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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