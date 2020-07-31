Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Текст документа опубликован на портале правовой информации.
В документе говорится о возможности проводить избиркомом, организующим выборы, голосование "в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней".
Ранее сайт KP.ru сообщал, что 24 июля закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней, одобрил Совет Федерации.
Напомним, единым днём голосования, когда будут проходить выборы губернаторов 18 регионов и выборы в Законодательное собрание в 11 региона, станет 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса и риска распространения заражения процедуру было решено провести в течение трех дней, чтобы избежать скопления людей на участках.
ИСТОЧНИК KP.RU