2020-07-31T15:11:43+03:00
Экономика

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Согласно нормативному акту, ставка страховых взносов компаний снижается до 7,6%
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отраслиПутин подписал закон о налоговом маневре в IT-отраслиФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли и упрощении порядка признания физических лиц налоговыми резидентами России. Нормативный акт был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 31 июля.

Налоговый маневр включает в себя снижение ставки страховых взносов компаний, который задействованы в IT-отрасли до 7,6 процента с действующих до этого 14 процентов. При этом их ставка налога на прибыль снижается до 3 процентов с 20 нынешних.

Закон был подготовлен правительством России по поручению главы государства. Введение инновации законом предусмотрено со следующего года. Так с 2021 года произойдет обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджеты регионов.

Подобные преференции получит бизнес, 90 процентов доходов которого сконцентрировано на продажах программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. По словам главы кабинета министров Михаил Мишустина, под налоговый маневр попадают также российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, программного обеспечения и искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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