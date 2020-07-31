2020-07-31T16:22:06+03:00
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошёл на таран автомобиля ФСБ

Нападавший получил ранение
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границеМужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На границе России и Украины задержан контрабандист, пытавшийся протаранить на автомобиле пограничников. Он получил ранение, сообщили в погрануправлении ФСБ.

В пограничных службах также уточнили, что контрабандисты пытались передать в Россию товары на сумму более двух с половиной миллионов рублей. Их забирал УАЗ-452 без номеров.

В сообщении отмечается, что во время задержания контрабандист не остановился по требованию пограничного наряда, а при попытке скрыться на территории России направил автомобиль на пограничников"при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью".

Инцидент случился 30 июля в Ростовской области возле населённого пункта Григорьевка.

- При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, - приводит РИА Новости сообщение погрануправления ФСБ.

Мужчина, протараниваший пограничников, получсил ранение в левое бедро. Ему оказывают медицинскую помощь, но его здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники пограничных войск изъяли автомобиль и контрабандный груз. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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