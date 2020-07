Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов

31 Июль 2020 2020-07-31T15:25:41+03:00

Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров

Новый клип американской поп-певицы Билли Айлиш на песню "My future" за несколько часов набрал четыре миллиона просмотров и один миллион лайков на YouTube.

Анимированный ролик для певицы создал режиссер Эндрю Онорато. Билли Айлиш рассказала, что значит для нее новая композиция.

"Мы написали эту композицию в самом начале карантина. Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии", - сказала певица.

В балладе исполнительница повествует о том, что влюблена в свою жизнь и свое будущее и с нетерпением ждет встречи с ним.

Песня "My future" стала первой после небольшого перерыва исполнительницы. До этого, в январе, она записала сингл "No time to die", который стал саундтреком в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Billie Eilish - my future.

