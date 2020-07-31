2020-07-31T15:51:22+03:00
Политика

МИД России: киберсанкции Евросоюза не останутся без ответа

Ведомство заявило, что предлог введения ограничений против россиян бездоказателен
Ксения АНУФРИЕВА
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МИД России: киберсанкции Евросоюза не останутся без ответаМИД России: киберсанкции Евросоюза не останутся без ответаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В российском министерстве иностранных дел заявили, что введение санкций Евросоюза против россиян за якобы совершенные ими кибератаки вызывает сожаление и не останется без ответа. Представители ведомства 31 июля отметили, что предлог для введения новых ограничений не имеет доказательств.

- Вызывает недоумение и сожаление принятое Советом ЕС решение. Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека данного шага очевидна. Мы несколько раз предостерегали Евросоюз от пагубности тиражирования односторонних санкционных мер, - сообщает на официальном сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются нелегитимными с международно-правовой точки зрения.

Представители российского МИД обратили внимание на некоторые недочеты «правовой логики» Совета Евросоюза: дело в том, что российским гражданам вменяется в вину причастность к некоему киберинциденту, который произошел в 2018 году, за год учреждения активированного сейчас Евросоюзом механизма ответственности за киберпреступления. А значит, этот упрощенный механизм введения санкций сейчас применили «задним числом»

- Есовские юристы, очевидно, сознательно забыли о фундаментальном принципе отсутствия у закона обратной силы, - отмечается в заявлении.

Напомним, что вчера, 30 июля, Евросоюз ввел санкции против организаций и граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам или попыткам их совершения. В черный список в общей сложности попали шесть людей и три компании, в частности, главный центр специальных технологий Генерального штаба ВС России и четверо россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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