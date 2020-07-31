Названа самая популярная цитата из саги о «Гарри Поттере»

Каждая следующая книга о Гарри Поттере оказалась мрачнее предыдущей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статистика книжного сервиса MyBook свидетельствует о том, что каждая новая книга о Гарри Поттере была мрачнее предыдущей. Эксперты посчитали количество «мрачных» слов в саге британской писательницы Джоан Роулинг.

"Выяснилось, что в первой части саги количество слов "смерть", "убивать" и "злой" составляет 142, во второй – 109, в третьей – 239, в четвертой – 281, в пятой – 409, в шестой – 431, в седьмой – 608. Таким образом, можно сделать вывод, что каждая следующая книга о мальчике-волшебнике мрачнее и печальнее предыдущей", –сказано в отчете сервиса.

Также были выявлены слова, которые чаще остальных употребляются в книгах о необычном мальчике. Так, имя главного героя упомянуто в книгах более 20 тысяч раз. Часто встречаются слова "палочка" -1907 раз, "волшебный" - 794 раза, "магия" - 454 раза, "заклятие" - 368 раз, "мантия" - 365 раз.

Эксперты выявили и самую популярную цитату. Слова принадлежат наставнику Гарри Поттера профессору Дамблдору - "Не наши способности, но наш выбор отражает нашу истинную сущность". Эти слова сказаны директором Хогвартса в книге "Гарри Поттер и Тайная комната". Менее популярной, но узнаваемой цитатой стали слова Рона Уизли - "Даже в мечтах не стоит наглеть".

Отчет выпущен ко дню рождения Джоан Роулинг. Британская писательница родилась 31 июля и в этом году отмечает свое 55-летие. В этот же день принято отмечать и день рождение Гарри Поттера.