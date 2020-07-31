В Польше сообщили о новых деталях по делу об авиакатастрофе с президентом Качиньским
Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы с Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщила о новых деталях повторного расследования. Комиссия заявила, что тротил, из-за которого якобы произошла авария, был заложен в самолёт при ремонте в России.
Напомним, что в 2010 году самолёт президента Польши Леха Качиньского, летевший на траурные мероприятия в Катыни, разбился при посадке в аэропорту "Смоленск-Северный". Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли.
Следствие, проведённое российской стороной, пришло к выводу, что крушение произошло из-за ошибки командира самолёта, который не ушёл на запасной аэродром, несмотря на трудные метеоусловия, и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году, а затем и польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера приняли решение, что причиной крушения стала посадка во время тумана.
Однако нынешние польские власти несогласны с такими выводами, и вторая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича заявила в промежуточном отчёте, что самолёт взорвался из-за взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU
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