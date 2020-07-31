2020-07-31T16:17:37+03:00
Общество

Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Ранее им запрещалось разглашать только государственную или служебную секретную информацию
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайнуПутин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайнуФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин подписал законодательный акт, который запрещает сотрудникам, как нынешним, так и бывшим, Федеральной службы безопасности разглашать не только государственную или служебную, но и профессиональную тайну – секретную информацию о длительности правоохранительного органа. Нормативно-правовой акт опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу, 31 июля.

К профессиональной тайне по данному закону относится информация, которые не является государственной или другой охраняемой законом тайной, разглашение которой может создать или создает угрозу собственной безопасности органов ФСЬ или причинить ущерб их репутации.

В документе отмечается, что подготовленные для публикации и общественной огласки сведения от ФСБ будут проверяться экспертами. После изучения сведений на наличие или отсутствие профессиональной тайны автору будут предоставлять заключение – можно ли публиковать данную информацию.

Напомним, что ранее законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Государственной думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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