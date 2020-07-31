2020-07-31T16:15:14+03:00
Наука

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» готов к отправке на Байконур

Космический Центр имени Хруничева заканчивает подготовку к транспортировке нового жилого отсека для МКС
Александр МИЛКУС
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Испытания многофункционального лабораторного модуля «Наука» завершеныИспытания многофункционального лабораторного модуля «Наука» завершены
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Испытания долгожданного многофункционального лабораторного модуля «Наука» в Космическом центре имени Хруничева завершены. Замечаний нет.

На этой неделе в цеху завершилась разборка модуля. Дело в том, что по железной дороге нельзя провозить грузы диаметров больше 4 метров. Модуль в собранном состоянии – с солнечными батареями, установленными панелями, укутанный экранно-вакуумной изоляцией – гораздо толще. Поэтому солнечные батареи, панели, поручни для работы космонавтов в открытом космосе сняли.

4 августа модуль «Наука» должен отправиться на космодром.

В монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации «Энергия» на Байконуре поедет целый состав – сам модуль и десять спецвагонов, в которых сложены элементы МЛМ «Наука».

- На космодром поедет «скелет» «Науки», накрытый технологическим обтекателем, - объясняет генеральный конструктор Космического центра имени Хруничева Алексей Варочко.

На Байконуре модуль сотрудники Центра имени Хруничева и РКК «Энергия» окончательно соберут. К нему будет также присоединен европейский манипулятор ERA. Затем пройдут заключительные испытания.

Запуск нового многофункционального модуля «Наука», который пополнит российский сегмент Международной космической станции, намечен на апрель 2021 года.

Эксклюзивный репортаж корреспондентов kp.ru, первыми среди журналистов побывавших внутри модуля «Наука».

ИСТОЧНИК KP.RU

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