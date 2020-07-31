2020-07-31T16:17:44+03:00
Наука

Новый российский модуль «Наука» будут принимать на МКС космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков

Новый российский модуль «Наука» будут принимать на МКС космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков
Александр МИЛКУС
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Новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» прошел испытанияНовый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» прошел испытания
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4 августа специальный эшелон с платформой, на которой установлен новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука», и десять вагонов с оборудованием для него должен отправиться на Байконур. Там в монтажно-испытательном корпусе ракетно-космической корпорации «Энергия» будет проведена сборка модуля и проверка всех систем.

В апреле 2021 года ракетой «Протон М» «Наука» должна быть доставлена на орбиту. Затем модуль в автоматическом режиме пристыкуется к служебному модулю «Звезда». (Сейчас на этом месте пристыкован отсек «Пирс», его предварительно отстыкуют и затопят в Тихом океане). Таким образом начнется развертывание второго очереди российского сегмента МКС.

На сегодня, по данным Роскосмоса, планируется, что принимать «Науку» будут российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Их старт на орбиту на корабле «Союз МС-17» запланирован на 14 октября этого года.

Если же по каким-то причинам «Наука» полетит позже, честь открыть люки нового модуля перейдет к следующему экипажу – Олегу Новицкому и Петру Дуброву.

- С 2012 года двенадцать экипажей учились работать с «Наукой», - рассказывает Генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. – В Центре подготовки космонавтов есть тренажер, где космонавты знакомятся с системами модуля. Также в гидролаборатории в ЦПК есть стенд для отработки входа и выхода в модуль в случае, если выход в открытый космос будет происходить из «Науки».

Эксклюзивный репортаж корреспондентов kp.ru, первыми среди журналистов побывавших внутри нового модуля «Наука».

ИСТОЧНИК KP.RU

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