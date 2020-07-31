Посольство РФ в Польше возмутилось вандализмом в отношении памятника Рокоссовскому

31 Июль 2020 2020-07-31T16:12:50+03:00

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Российское посольство в Варшаве выразило возмущение актов вандализма по отношению к памятнику маршала Константина Рокоссовского в польской Легнице. Инцидент в интервью ТАСС прокомментировал российский дипломат Сергей Андреев.

- Наше отношение к произошедшему самое возмущенное. Константин Рокоссовский был выдающийся советский полководец, он внес огромный вклад в освобождение польской территории от нацистов, а затем, будучи министром обороны ПНР, внес большой вклад в послевоенное воссоздание Войска Польского, - напомнил российский посол.

По его словам, генконсул России в Познани связывался с мэром города, где произошел акт вандализма. Тот подтвердил, что ночью на 30 июля неизвестные вандалы вывезли с территории кладбища, где похоронены советские воины, скульптуру маршала СССР Константина Рокоссовского, а на следующий день правоохранители нашли обезглавленный памятник в поле. Голову скульптуры до сих пор не нашли, как и виновных.

Сергей Андреев рассказал, что дипломатическое представительство направит в министерство иностранных дел и Минкультуры Польши требование, чтобы в этих деяниях были найдены и привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU