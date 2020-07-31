Известный африканский политик принял православие в Москве

31 Июль 2020 2020-07-31T17:06:19+03:00

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В Москве крестился бывший вице-премьер Габона Бруно Бен Мубамба. Он принял православие в московском храме в День крещения Руси. Бруно Бен Мубамба дали христианское имя Владимир. Об этом заявил член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.

- Сегодня, в день Крещения Руси, Господь сподобил совершить чиноприем в Православие экс вице-премьера Габона Бруно Бен Мубамба с именем Владимир (по его просьбе), - сказано в заявлении Новикова в его Facebook.

Бруно Бен Мубамба родился в Габоне в 1967 годуФото: Facebook

Священник также отметил образованность политика в вопросах веры. Новиков рассказал, что Бруно Бен Мубамба возвращается в политику и станет первым православным чиновником высокого звена в Габоне.

- Радость на сердце от того, что человек нашел Истину так далеко от дома, причем сделал абсолютно осознанный выбор. Понимает проблему с Александрийским Патриархатом. Возвращается в большую политику дома. Это будет первый габонский православный политик вообще, тем более, такого уровня, - отметил настоятель храма.

Бруно Бен Мубамба родился в Габоне в 1967 году. Его воспитывали католиком, в столице Габона, Либревиле, он был одним из основателей католического радио Сент-Мари. Также Бруно Бен Мубамба баллотировался от оппозиции на пост президента в 2009 и 2016 годах. На должности министра жилищного строительства и вице-премьера он провёл 2016 и 2017 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU