2020-07-31T16:55:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски

Занятия без масок смогут посещать только те, у кого подтвердили наличие антител к коронавирусу
Ксения АНУФРИЕВА
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Студентов и преподавателей вузов обяжут носить маскиСтудентов и преподавателей вузов обяжут носить маскиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала грядущего учебного года студентов и преподавателей высших учебных заведений России обяжут носить защитный маски на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Посещать занятие без средства индивидуальной защиты можно будет только в одном случае – если врачи уже подтвердили наличие антител к заболеванию. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

- Ношение масок с нового учебного года станет обязательным требованием. Это позволит проводить учебные процесс, соблюдая меры безопасности для профилактики коронавируса, - приводит пресс-служба слова главы ведомства Валерия Фалькова.

Те студенты и преподаватели, у кого имеются антитела к коронавирусу, должны будут предоставить соответствующую справку об этому. Отмечается, что при чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться.

При этом обеспечить учеников и преподавателей средствами индивидуальной защиты должны сами вузы.

Накануне специалисты Роспотребнадзора рассказали, что в России антитела к коронавирусу выявлены у 20-25% обследованных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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