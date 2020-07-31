"Не могу иначе, помню все, что сказал у гроба Волчек": Сергей Гармаш ушел из "Современника"

31 Июль 2020 2020-07-31T17:15:19+03:00

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Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", которому отдал без малого 40 лет своей жизни. Народный артист опубликовал прощальное письмо, в котором обнародовал причины шокирующего решения.

Актер Сергей Гармаш сообщил, что покинул театр "Современик", в чате сотрудников. По его словам, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение коллеги долго не комментировали, передает РИА Новости.

Гармаш также обратился к артистам с открытым письмом. Он заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация". "Кабинет Волчек был разрушен мгновенно", - поведал он.

Но последней каплей стали выпущенные диалоги, посвященные юбилею Победы. "Часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь. Это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память", - написал артист в письме, текст которого приводит сайт mk.ru.

Он подчеркнул, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". "Когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот. Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", - резюмировал актер.

ИСТОЧНИК KP.RU