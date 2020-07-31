Путин подписал закон о доступе родителей к информации о здоровье детей старше 15 лет

31 Июль 2020 2020-07-31T17:09:53+03:00

Путин подписал закон о доступе родителей к данным о здоровье подростков Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит родителям иметь доступ к данным о здоровье подростков старше 15 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части, где говорится о правах несовершеннолетних старше 15 лет.

Инициативу о принятии закона выдвинула ранее Самарская губернская дума, внёсшая законопроект в 2018 году в Госдуму.

Ранее для подростков была действительна врачебная тайна, поэтому родители не имели права без их ведома узнать о вредных привычках или проблемах со здоровьем детей. Теперь, согласно внесённым изменениям, опекуны и родители могут получить информацию о здоровье подростка, даже если он дееспособен. При этом сам пациент также сохраняет возможность узнать данные о себе без присутствия законных представителей.

ИСТОЧНИК KP.RU