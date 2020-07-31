31 Июль 2020 2020-07-31T17:07:32+03:00

При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Количество пострадавших при атаке на торговый центр в берлинском районе Кройцберг увеличилось до 11 человек. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили местные правоохранительные органы.

Ранее говорилось о восьми пострадавших. По предварительной информации, нападение на торговый центр Karstadt совершили воры, которые пытались ограбить банк.

- В настоящее время продолжается полицейская операция по поимке злоумышленников. По имеющимся данным, четыре грабителя ворвались в отделение "Постбанка", который находится в торговом цетре, и распылили там газ. В результате пострадало 11 человек. Пока что неизвестно, смогли ли грабители украсть денежные средства, - объяснили полицейские РИА Новостям.

В полиции добавили, что террористический мотив преступников исключен. Как ранее писал сайт kp.ru, ближайшие станции метро "Херманнплац" и "Карл-Маркс-Штрассе"перекрыты, злоумышленники пока что не задержаны.

При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU