В Госдуме объяснили, почему новые корабли ВМФ обеспокоили Великобританию
В Госдуме объяснили, почему Великобритания назвала Россию «значительной угрозой», узнав о новых кораблях в составе ВМС страны.
Депутат Госдумы Юрий Швыткин, объяснил, чем продиктована позиция властей Великобритании. Основная причина в том, что «Британия является неким сподвижником, — грубо говоря, придатком США». Все заявления данной страны, всегда «не аргументированы, без доказательств».
- Мы не скрываем, что у нас появляются новые корабли на различных направлениях: Черноморском, Балтийском и так далее. Это связано с внешними угрозами и вызовами, которые бросают члены блока НАТО, - комментирует ФАН
Собеседник агентства отметил, что западным «партнерам» России вряд ли хочется, чтобы Москва укрепляла свой Военно-морской флот.
- Думаю, что страны блока НАТО, в том числе Великобритания, недооценивают [возможные последствия], — резюмировал Швыткин.
Тем временем министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности своей страны «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости самолётов пятого поколения F-35 и российских ЗРС. Это вызывает некую обеспокоенность российской стороны, пишет NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU