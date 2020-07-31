2020-07-31T17:02:48+03:00
Политика

В Госдуме объяснили, почему новые корабли ВМФ обеспокоили Великобританию

Лондон назвал Россию «значительной угрозой»
Елена АКИМОВА
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В Госдуме объяснили обеспокоенность Великобритании российскими кораблямиВ Госдуме объяснили обеспокоенность Великобритании российскими кораблямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме объяснили, почему Великобритания назвала Россию «значительной угрозой», узнав о новых кораблях в составе ВМС страны.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин, объяснил, чем продиктована позиция властей Великобритании. Основная причина в том, что «Британия является неким сподвижником, — грубо говоря, придатком США». Все заявления данной страны, всегда «не аргументированы, без доказательств».

- Мы не скрываем, что у нас появляются новые корабли на различных направлениях: Черноморском, Балтийском и так далее. Это связано с внешними угрозами и вызовами, которые бросают члены блока НАТО, - комментирует ФАН

Собеседник агентства отметил, что западным «партнерам» России вряд ли хочется, чтобы Москва укрепляла свой Военно-морской флот.

- Думаю, что страны блока НАТО, в том числе Великобритания, недооценивают [возможные последствия], — резюмировал Швыткин.

Тем временем министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности своей страны «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости самолётов пятого поколения F-35 и российских ЗРС. Это вызывает некую обеспокоенность российской стороны, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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