2020-07-31T17:29:53+03:00
Экономика

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Закон о криптовалюте в России регулирует цифровые финансовые активы
Ксения АНУФРИЕВА
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Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром ПутинымЗакон о криптовалюте в России был подписан Владимиром ПутинымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Закон о криптовалюте в России в пятницу, 31 июля, был подписан главой государства Владимиром Путиным. Нормативно-правовой акт опубликовали на официальном портале правовой информации.

Криптовалюта в нормативно-правовом акте указана как средство платежа, сбережений и инвестиций. Закон позволит с января следующего года проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории государства.

Под цифровыми финансовыми активами в законе понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе. Они могут являться объектом залога, сделок, обмена одного вида на другой, но при этом не будут признаваться средством платежа.

Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр Центрального банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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