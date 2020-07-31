В Российской гостиничной ассоциации рассказали о ценах на август Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Российской гостиничной ассоциации рассказали, как изменятся цены на размещение в отелях в августе. Президент ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что основное повышение уже произошло и больших перемен туристы не заменят.

Тем не менее, в этом августе стоимость номеров будет выше в среднем на 20 процентов, чем годом ранее.

Отели в Краснодарском крае и в Крыму подорожали от 10 до 25 процентов. Поднять цены собственники были вынуждены, чтобы выжить в условиях пандемии. Туристический сезон в этом году начался с опозданием.

- Поэтому цены повысили большинство гостиниц и санаториев в южной курортной зоне, за небольшим исключением, - рассказал «Российской газете» Ламшин.

На сегодняшний день загрузка отелей на южных побережьях страны составляет от 70 до 100 процентов. Данный показатель сохранится до конца сентября. А уже с октября вместе с падением спроса начнет понижаться стоимость.

Дела у представителей гостиничного бизнеса на юге идут лучше, чем по другим направлениям. Заполняемость в отелях некурортных городов составляет 15-20 процентов.

- Те отели, которые ориентировались на иностранцев, стоят пустые. Также почти пустые стоят гостиницы, рассчитанные на автобусные туры, - пояснил эксперт.