2020-07-31T18:11:37+03:00
Общество

Путин подписал закон об ужесточении наказания за продажу детям табака, насвая и снюса

Штраф будет увеличен в восемь раз
Анастасия РЫШКОВА
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В восемь раз будет увеличен штраф за продажу табачной продукции детямВ восемь раз будет увеличен штраф за продажу табачной продукции детямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент РФ подписал закон, согласно которому в Кодекс об административных нарушениях будут внесены изменения. Они касаются штрафов за продажу несовершеннолетним табака, насвая и сосательного снюса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому закону, максимальный размер штрафов за продажу несовершеннолетнему ребенку табака и табачной продукции увеличивается в восемь раз. Теперь эта сумма будет составлять 40 тысяч рублей вместо пяти. Для должностных лиц максимальный размер штрафа увеличивается до 70 тысяч рублей, для юридических лиц до 300 тысяч рублей.

Продажа снюса и насвая детям будет пресекаться штрафом от 15 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф назначен от 30 до 50 тысяч рублей, а для лиц юридических эта сумма составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Последние правки в Федеральный закон о продаже табака и табачных изделий несовершеннолетним были внесены лишь в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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