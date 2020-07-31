2020-07-31T18:13:56+03:00
Общество

Клишас обратился в Генпрокуратуру из-за блокировки YouTube-канала "Царьграда"

Аккаунт телеканала заблокировали якобы из-за нарушения правил торговли и закона о санкциях
Ксения АНУФРИЕВА
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Клишас обратился в Генпрокуратуру из-за блокировки YouTube-канала "Царьграда"Клишас обратился в Генпрокуратуру из-за блокировки YouTube-канала "Царьграда"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры в случае подтверждения фактов нарушения законов России представителями YouTube в связи с блокировкой каналов "Царьград" и "Двуглавый орел". Об этом Клишас рассказал журналистам 31 июля.

Он отметил, что до этого комитет рассмотрел обращение председателя "Двуглавого Орла" и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. В своем обращении он указал на признаки нарушения российских законов со стороны YouTube, который принадлежит компании Google.

Глава комитета сказал, что по мнению специалистов ведомства, действия видеохостинга – неправомерны и нарушают российскую Конституцию, а также другие нормативные акты о СМИ.

Напомним, что несколько дней назад администрация Youtube заблокировала канал СМИ в Youtube и отключила Google-аккаунт без возможности восстановить его, объяснив это решение "нарушением экспортного законодательства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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