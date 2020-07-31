2020-07-31T18:53:56+03:00
Происшествия

Эксперт рассказал, можно ли было предотвратить смертельное ДТП в Крыму

Водитель Mercedes-Benz Sprinter не заметил движущийся в попутном направлении «Камаз», на котором отсутствовала световозвращающая контурная разметка
Анастасия РЫШКОВА
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На трассе «Таврида» в Крыму погибло десять человек. Фото: МЧС по РКНа трассе «Таврида» в Крыму погибло десять человек. Фото: МЧС по РК
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В ДТП, произошедшем утром 31 июля на трассе «Таврида», с участием микроавтобуса с людьми и «Камаза» пострадали 18 человек. О том, можно ли было предотвратить жуткое происшествие в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал координатор движения «Общества Синих Ведёрок» Петр Шкуматов.

«Ночь, водитель автомобиля или микроавтобуса едет по правой полосе движения и замечает эту фуру в самый последний момент времени, не успевает затормозить», - оценил ситуацию эксперт.

Петр Шкуматов сказал, что их организация уже несколько лет пытается ввести правило, согласно которому на каждом грузовике должна быть световозвращающая контурная разметка.

«Я хочу сказать, что есть естественные физиологические пределы зрения. Если фура стоит ночью в неосвещенном месте, у нее этот тент темный, дорога темная. Условно говоря, темное на темном вы не увидите, с очень большой вероятностью», - подчеркнул Шкуматов.

Он также отметил, что водителей за отсутствие световозвращающей контурной разметки наказывают, но решить проблему подобных ДТП это пока не помогает. Сама разметка стоит семь тысяч рублей, что по мнению эксперта не так много по сравнению с жизнью людей.

Напомним, 31 июля в Крыму произошло ДТП, в котором погибли десять человек включая водителя. Шесть пассажиров находятся в больнице. Пятеро из них в тяжелом состоянии. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter врезался в движущийся в попутном направлении «Камаз». Происшествие случилось в 5.00 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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