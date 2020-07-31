2020-07-31T19:13:18+03:00
Общество

В Еврейской автономной области прошла акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

С 27 по 31 июля каждый желающий мог бесплатно и анонимно сдать тест, чтобы узнать свой ВИЧ-статус
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В Еврейской автономной области прошла акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Фото: Минздрава РоссииВ Еврейской автономной области прошла акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Фото: Минздрава России
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Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» началась 26 июня. Позади месяц в пути и девять регионов, где проходило бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Узнаваемые мобильные пункты тестирования – белые ГАЗели с красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» уже побывали в 44 населенных пунктах. С 27 по 31 июля в акции впервые принимали участие жители Еврейской автономной области. Экспресс-тестирование прошли жители Николаевки, Амурзета, Биробиджана, Ленинского и Облучья. За четыре дня в акции приняли участие 232 жителя этих населенных пунктов.

- У ВИЧ нет национальности, - считает первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства Еврейской АО Наталья Шафорост. - Ему безразличны социальный статус, цвет кожи и вероисповедание. Но у этого вируса есть «целевые аудитории», наиболее уязвимые для поражения. И главная задача – сделать все, чтобы предотвратить новые жертвы этой серьезной болезни. Поэтому нужно сделать так, чтобы каждый знал свой ВИЧ-статус. И в этом плане акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» нам очень помогает. За что выражаем благодарность участникам и организаторам акции, Минздраву России за проведение акции в Еврейской автономной области.

Фото: Минздрава России

Фото: Минздрава России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Мобильные пункты тестирования 1 августа приедут в Амурскую область

С 1 по 4 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Амурской области: Свободном, Зее, Белогорске, Благовещенске, Тынде. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

Фото: Минздрава России

Фото: Минздрава России

ВАЖНО

Что делать, если тест на ВИЧ оказался положительным?

Если тест на ВИЧ оказался положительным, необходимо сразу же идти в центр СПИД. Там поставят окончательный диагноз и назначат лечение. Если принимать терапию и соблюдать рекомендации врача, с ВИЧ можно прожить долгую и счастливую жизнь.

В России лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией бесплатное.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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