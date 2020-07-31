Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

31 Июль 2020 2020-07-31T19:28:26+03:00

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Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря в пятницу, 31 июля, засекли приближающуюся к границе страны воздушную цель.

Поднятый в воздух истребитель Су-27 противовоздушной обороны Южного военного округа идентифицировал объект как самолет радиотехнической разведки военно-морских сил Соединённых Штатов ЕР-3Е, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Российский истребитель перехватил и сопроводил американский военный самолет-разведчик, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что нарушения госграницы России при этом допущено не было.

Надо подчеркнуть, что весь полет истребителя Су-27 России прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в том же районе были замечены еще два американские воздушных судна: RC-135 ВВС США и Р-8А «Посейдон» ВМС США. Они также были успешно перехвачены российским самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU