Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам
Российский президент Владимир Путин 31 июля подписал закон, который распространяет антитабачное законодательство и штрафы на вейпы, кальяны и снюсы. Нормативный акт опубликовали на сайте правовой информации.
Соответствующая административная ответственность теперь будет распространяться не только на сигареты. За вовлечение детей в процесс курения вейпов и кальянов, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых произведениях нарушителей ждут штрафы. По размеру они такие же, как и в настоящее время на обычные сигареты.
Закон также запрещает использовать такие курительные устройства в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем, курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение курение.
Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Путин также подписал закон, вносящий изменение в КоАП, которые касаются штрафов за продажу несовершеннолетним табака, насвая и сосательного снюса.
ИСТОЧНИК KP.RU