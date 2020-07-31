Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
С 1 августа этого года Россия открывает границу и возобновляет сообщение с Абхазией.В оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции отметили, что решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и российского министерства здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в странах. Заседание штаба в пятницу, 31 июля, провела вице-премьер России Татьяна Голикова.
- По итогам заседания было принято решение об открытии с 1 августа этого года границы РФ с Республикой Абхазия. Решение приняли, исходя из оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов, - говорится в сообщении.
Ранее Президент Абхазии Аслан Бжания предложил правительству России начать поэтапное снятие ограничений на абхазо-российской границе, в том числе ради открытия курортного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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