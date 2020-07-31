2020-07-31T19:55:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

Президент Бжания выступил за поэтапное снятие ограничений
Ксения АНУФРИЕВА
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Россия открывает границу с Абхазией 1 августаРоссия открывает границу с Абхазией 1 августаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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С 1 августа этого года Россия открывает границу и возобновляет сообщение с Абхазией.В оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции отметили, что решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и российского министерства здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в странах. Заседание штаба в пятницу, 31 июля, провела вице-премьер России Татьяна Голикова.

- По итогам заседания было принято решение об открытии с 1 августа этого года границы РФ с Республикой Абхазия. Решение приняли, исходя из оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов, - говорится в сообщении.

Ранее Президент Абхазии Аслан Бжания предложил правительству России начать поэтапное снятие ограничений на абхазо-российской границе, в том числе ради открытия курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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