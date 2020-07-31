2020-07-31T20:12:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли заразиться коронавирусом через слизистую оболочку глаз, рассказал эксперт

Индивидуальные средства защиты остаются необходимыми мерами, препятствующими заражению COVID-19
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Ношение масок и перчаток остается приоритетными средствами защиты от коронавирусаНошение масок и перчаток остается приоритетными средствами защиты от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

О том, может ли коронавирус попасть в организм человека через слизистую оболочку глаз в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Такие случаи описаны, но это не массовые случаи. Это одна ситуация. Вторая ситуация – есть понятие такое «дозозаражение» - то есть, через слизистую оболочку глаза мало того, что вы должны там внести, то есть, капнуть чужой слюны, вы еще должны ее втереть туда», - сказал эксперт.

Он отметил, что понятие масочно-перчаточный режим введен не случайно и гражданам необходимо его соблюдать.

«Попробуйте войти в метро, чтобы не столкнуться ни с кем нос к носу, или выйти из метро, даже если вы в пустом вагоне прокатились. Поэтому люди, которые снимают маску в вагоне метро, ну, вот вы сидите без маски в вагоне, открылись двери и ввалились там несколько человек, и все без масок. В итоге все перезаражаются», - предупредил Владимир Болибок.

Напомним, что в середине марта ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса, в связи с чем власти многих стран приняли решение ввести карантинные меры и режим самоизоляции. В Москве строгие правила соблюдения санитарных норм были сняты 9 июня по указу мэра города Сергея Собянина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыреста лет такого не было: в Москве в июле выпал снег
Названы три главных признака, что коронавирус серьезно ударил по сердцу и сосудам
Можно ли заразиться коронавирусом через слизистую оболочку глаз, рассказал эксперт
Умер Алан Паркер, режиссер «Жизни Дэвида Гейла» и «Эвиты»
Главный кардиолог Минздрава оценил последствия эпидемии коронавируса для сердечно-сосудистого здоровья россиян
С чем связано падение рубля, рассказал эксперт
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Украина просит арестовать задержанных в Белоруссии россиян
В Еврейской автономной области прошла акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта
Эксперт рассказал, можно ли было предотвратить смертельное ДТП в Крыму
Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии
Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму
Клишас обратился в Генпрокуратуру из-за блокировки YouTube-канала "Царьграда"
Путин подписал закон об ужесточении наказания за продажу детям табака, насвая и снюса
Тарасова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
Строительство "Северного потока — 2" возобновится 3 августа
Почему Алена Косторная ушла к Плющенко от Этери Тутберидзе, объяснила сама тренер
В Российской гостиничной ассоциации рассказали о ценах на август
Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным
"Не могу иначе, помню все, что сказал у гроба Волчек": Сергей Гармаш ушел из "Современника"
В Госдуме объяснили, почему новые корабли ВМФ обеспокоили Великобританию
При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек
Путин подписал закон о доступе родителей к информации о здоровье детей старше 15 лет
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев предьявлять документы
Студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски