Главный кардиолог Минздрава оценил последствия эпидемии коронавируса для сердечно-сосудистого здоровья россиян

31 Июль 2020 2020-07-31T20:00:38+03:00

Академик РАН Сергей Бойцов рассказал, насколько серьезным оказался удар новой инфекции и как он отразится на смертности в нашей стране

Изменить размер текста: A A

- Сначала в Италии, Испании, Великобритании, а потом и у нас стало понятно, что во время эпидемии COVID-19 резко сократилось количество обращений пациентов за медпомощью по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Основной причиной стал страх — люди боялись заразиться коронавирусом в больнице, - рассказал в интервью «КП» главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

По словам врача, многие пациенты старались «перетерпеть», ожидая окончания вспышки коронавируса. У части сердечников за это время состояние серьезно ухудшилось, произошла декомпенсация хронических заболеваний. Особенно критична такая ситуация для больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

«После спада эпидемии COVID-19 нас ожидает так называемый «феномен жатвы, - сказал профессор Бойцов. - Это явление, когда какая-то вновь пришедшая причина выполняет роль, которую выполняли раньше другие причины».

В разгар эпидемии ковид, в том числе, умирали больные, которые из-за тяжелых сердечно-сосудистых патологий, к сожалению, в любом случае ушли бы из жизни в течение ближайших месяцев. Из-за такой трагической «жатвы» статистика смертности осенью может частично снизиться, пояснил кардиолог.

- С другой стороны, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выжившие после коронавирусной инфекции, получили опасный удар по здоровью. И это может стать причиной дополнительной отложенной смертности, - считает Бойцов.

В целом по оценке главного кардиолога эпидемия COVID-19 стала «беспрецедентным ударом по сердечно-сосудистому здоровью людей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов: После эпидемии коронавируса нас ждет «феномен жатвы»

Многие из нас уверены, что коронавирус бьет в первую очередь по легким. Однако появляется все больших данных, которые подтверждают: главная мишень нового врага — кровеносные сосуды. Инфекция поражает внутреннюю оболочку мелких сосудов, капилляров. Образуются микротромбы. А поскольку сосуды есть везде, пострадать могут любые органы. Повреждение легких, как правило, сильнее всего бросается в глаза потому, что там кровеносных сосудов больше, чем где бы то ни было (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU