Названы три главных признака, что коронавирус серьезно ударил по сердцу и сосудам

31 Июль 2020 2020-07-31T20:01:34+03:00

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Немецкие исследователи, изучив состояние 100 переболевших COVID-19, пришли к неутешительным выводам. Независимо от тяжести болезни у 60% пациентов через 3 — 4 месяца обнаруживается миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы. Такая патология может привести к преждевременной смерти в течение 10 лет до 25% больных, отмечают врачи.

«Эпидемия COVID-19 стала беспрецедентным ударом по сердечно-сосудистому здоровью людей», - подтвердил в интервью «КП» главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов. По просьбе редакции профессор перечислил тревожные признаки, которые могут сигналить, что вирус серьезно ударил по сердцу, сосудам, и надо, не теряя времени, обращаться к врачу.

- Для каждой сердечно-сосудистой болезни есть свои сигналы, - уточнил кардиолог.

1. При сердечной недостаточности опасным признаком будет усиление одышки.

2. При нарушениях сердечного ритма поводом для визита к кардиологу должно стать учащение или усиление ощущений перебоев в работе сердца.

3. При гипертонии тревожный сигнал, если препараты, которые человек до заболевания ковидом принимал для снижения давления, перестали помогать так же эффективно, как раньше.

Также академик напомнил самый главный признак инфаркта: это очень интенсивная боль в грудной клетке. «Чаще всего она локализуется именно посередине груди, бывает давящей, может отдавать в левую руку и нижнюю челюсть. Если такое состояние длится несколько минут, нужно срочно вызывать Скорую помощь», - подчеркнул Сергей Бойцов.

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Многие из нас уверены, что коронавирус бьет в первую очередь по легким. Однако появляется все больших данных, которые подтверждают: главная мишень нового врага — кровеносные сосуды. Инфекция поражает внутреннюю оболочку мелких сосудов, капилляров. Образуются микротромбы. А поскольку сосуды есть везде, пострадать могут любые органы. Повреждение легких, как правило, сильнее всего бросается в глаза потому, что там кровеносных сосудов больше, чем где бы то ни было (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU