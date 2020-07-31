2020-07-31T20:06:40+03:00
Общество

Умер Алан Паркер, режиссер «Жизни Дэвида Гейла» и «Эвиты»

Британский режиссер и сценарист умер в возрасте 76 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Умер Алан Паркер, режиссер «Жизни Дэвида Гейла» и «Эвиты»Умер Алан Паркер, режиссер «Жизни Дэвида Гейла» и «Эвиты»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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31 июля Умер Алан Паркер, известный британский режиссер и сценарист, председатель Британской режиссёрской гильдии и основатель британского Комитета по делам кино. Его не стало в возрасте 76 лет.

Среди наиболее известных картин режиссера можно выделить «Полуночный экспресс», «Жизнь Дэвида Гейла», «Эвита», «Стена», «Миссисипи в огне» и «Группа «Коммитментс»».За свою карьеры Паркер проявил себя настоящим профессионалом своего дела, снимая фильмы в самых разнообразных жанрах — от мюзикла о студентах Нью-Йоркской высшей школы искусств, такие как «Слава» о семейных драм.

За свои труды Алан Паркер был четыре раза удостоен премии BAFTA, два раза был номинирован на «Оскар» и являлся лауреатом Гран-при Каннского фестиваля.

Последнюю свою картину – триллер и драму «Жизнь Дэвида Гейла» - британские режиссер снял в 2003 году. За год до этого за заслуги перед киноиндустрией королевства Великобритании он получил рыцарский титул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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