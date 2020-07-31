ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

31 Июль 2020 2020-07-31T21:13:15+03:00

Количество случаев заражения за один день выросло более чем на 292 тысячи

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Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за одни сутки превысило 292 тысяч человек – по данным Всемирной организации здравоохранения это является рекордным приростом за все время эпидемии. Таким образом, по состоянию на пятницу, 31 июля, в мире зафиксировано более 17,1 миллиона случаев заражения инфекцией. Количество смертей выросло почти на семь тысяч и приблизилось к отметке в 669 тысяч летальных исходов.

Днем ранее ВОЗ говорила о 253,7 тысячи новых зараженных в мире за сутки по официальной статистике, предоставляемой государствами.

Первое место в печальном рейтинге занимает регион Северной и Южной Америки, где число инфицированных превысило 8,1 миллиона человек, увеличившись за один день на 171 тысячу. На втором месте Европейском регион, в котором зарегистрированы 3,3 миллиона заразившихся и 212,5 тысяч умерших. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия: там число зараженных достигло двух миллионов.

Как сообщал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 5 482 новых случая заражения коронавиурсом, общее число заболевших достигло отметки в 839 981 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU