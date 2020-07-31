Посол России в Белоруссии: В Минске рассказали, куда перевели задержанных россиян

31 Июль 2020 2020-07-31T22:04:11+03:00

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После разговора с белорусским министром внутренних дел генералом Караевым посол России Дмитрий Мезенцев прокомментировал задержание под Минском россиян. В интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову дипломат рассказал, что в настоящее время задержанные граждане России находятся в одном из пенитенциарных учреждений недалеко от Минска.

- Они находятся в одном из пенитенциарных учреждений. Нам сказали, что условия их содержания там лучше, учитывая, что задержанных достаточно много. Те помещения, в которых их содержали до этого по факту и не приспособлены для содержания такого значительного числа людей, - объяснил Дмитрий Мезенцев.

Напомним, что по информации российского посольства в Белоруссии и МИД России задержанные россияне ехали через Минск в Стамбул транзитом, но были вынуждены задержать из-за опоздания на своей самолет. Российские ведомства потребовали от белорусских властей объяснения.

Тем временем, Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан, украинская сторона, в свою очередь, попросила их арестовать и предъявила им обвинения по статье об участии в террористической организации. В Кремле выступают категорически против выдачи задержанных Украине.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Вопрос о передаче Украине задержанных россиян мы с белорусскими партнерами не обсуждаем

Дипломат продолжает комментировать нашему обозревателю Александру Гамову ЧП в Минске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU