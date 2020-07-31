В США задержали подростка, обвиняемого в хакерской атаке на Twitter

31 Июль 2020 2020-07-31T22:17:34+03:00

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Подозреваемого в организации недавней крупной хакерской атаки на Twitter 17-летнего подростка задержали в американском штате Флорида. По данным местного телеканала WFLA, правоохранительные органы уже предъявили юноше, чье имя нельзя называть из-за его несовершеннолетия, 30 обвинений, среди которых обвинения в организованном мошенничестве, связанном с коммуникациями, обвинения в мошенническом использовании личной информации и в незаконном доступе к чужим компьютерам.

В заявлении прокурора округа Хилсборо, ФБР смогли вычислить юного злоумышленника после "комплексного расследования по всей стране".

Как сообщал сайт kp.ru, недавно Twitter-аккаунты множества корпораций и знаменитостей США подверглись кибератаке: в них появились сообщения примерно одинакового содержаний, в которых мошенники просили пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет и предлагали «вернуть» сумму в двойном размере. Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао.

ИСТОЧНИК KP.RU