Посол РФ в Белоруссии: Минск гарантировал консульский доступ к задержанным россиянам

31 Июль 2020 2020-07-31T22:26:19+03:00

В интервью kp.ru Дмитрий Мезенцев в очередной раз напомнил об абсурдности обвинений в адрес задержанных

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Задержанные на территории Белоруссии граждане России все еще остаются где-то под Минском, куда их перевели в одно из пенитенциарных учреждений. После беседы с главой белорусского МВД генералом Караевым российский посол Дмитрий Мезенцев сообщил, что в скором времени будет обеспечен доступ консульских сотрудников к задержанным соотечественникам.

- Во исполнение решения Следственного комитета, согласованного с МИД Беларуси сегодня, 31 июля, будет гарантированно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам, - сообщил дипломат в интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову.

Посол отметил, что это, вероятнее всего, произойдет в ближайшие часы. Мезенцев в очередной раз заявил об абсурдности обвинений, предъявленных россиянам.

- Всем понятно, что они приехали в Минск, направляясь транзитом в другое государство. Трактовки, что они были готовы содействовать дестабилизации обстановки здесь, не имеют под собой никакой основы, - подчеркнул российский посол.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что Москва ждет от белорусских компетентных органов доказательств, который подтверждали бы обоснованность задержания граждан России. Дипломатическое представительство все это время будет обеспечивать защиту прав задержанных граждан России.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Вопрос о передаче Украине задержанных россиян мы с белорусскими партнерами не обсуждаем

Дипломат продолжает комментировать нашему обозревателю Александру Гамову ЧП в Минске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU