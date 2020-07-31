2020-07-31T22:26:19+03:00
Политика

Посол РФ в Белоруссии: Минск гарантировал консульский доступ к задержанным россиянам

В интервью kp.ru Дмитрий Мезенцев в очередной раз напомнил об абсурдности обвинений в адрес задержанных
Александр ГАМОВКсения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Посол РФ в Белоруссии: Минск гарантировал консульский доступ к задержанным россиянамПосол РФ в Белоруссии: Минск гарантировал консульский доступ к задержанным россиянамФото: Дмитрий БРУШКО
Изменить размер текста:

Задержанные на территории Белоруссии граждане России все еще остаются где-то под Минском, куда их перевели в одно из пенитенциарных учреждений. После беседы с главой белорусского МВД генералом Караевым российский посол Дмитрий Мезенцев сообщил, что в скором времени будет обеспечен доступ консульских сотрудников к задержанным соотечественникам.

- Во исполнение решения Следственного комитета, согласованного с МИД Беларуси сегодня, 31 июля, будет гарантированно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам, - сообщил дипломат в интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову.

Посол отметил, что это, вероятнее всего, произойдет в ближайшие часы. Мезенцев в очередной раз заявил об абсурдности обвинений, предъявленных россиянам.

- Всем понятно, что они приехали в Минск, направляясь транзитом в другое государство. Трактовки, что они были готовы содействовать дестабилизации обстановки здесь, не имеют под собой никакой основы, - подчеркнул российский посол.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что Москва ждет от белорусских компетентных органов доказательств, который подтверждали бы обоснованность задержания граждан России. Дипломатическое представительство все это время будет обеспечивать защиту прав задержанных граждан России.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Вопрос о передаче Украине задержанных россиян мы с белорусскими партнерами не обсуждаем

Дипломат продолжает комментировать нашему обозревателю Александру Гамову ЧП в Минске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джохару Царнаеву отменили смертный приговор за теракт на Бостонском марафоне
Посол РФ в Белоруссии: Минск гарантировал консульский доступ к задержанным россиянам
В США задержали подростка, обвиняемого в хакерской атаке на Twitter
Посол России в Белоруссии: В Минске рассказали, куда перевели задержанных россиян
Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Трамп хочет вынудить китайского разработчика TikTok отказаться от доли в соцсети
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
Четыреста лет такого не было: в Москве в июле выпал снег
Названы три главных признака, что коронавирус серьезно ударил по сердцу и сосудам
Можно ли заразиться коронавирусом через слизистую оболочку глаз, рассказал эксперт
Умер Алан Паркер, режиссер «Жизни Дэвида Гейла» и «Эвиты»
Главный кардиолог Минздрава оценил последствия эпидемии коронавируса для сердечно-сосудистого здоровья россиян
С чем связано падение рубля, рассказал эксперт
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам