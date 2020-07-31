2020-07-31T22:34:08+03:00
В мире

Джохару Царнаеву отменили смертный приговор за теракт на Бостонском марафоне

Дело передали в окружной суд США
Ксения АНУФРИЕВА
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Джохару Царнаеву отменили смертный приговор за теракт на Бостонском марафонеДжохару Царнаеву отменили смертный приговор за теракт на Бостонском марафонеФото: REUTERS
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Апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт во время Бостонского марафона в 2013 году. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь не решение суда.

- Смертный приговор Джохару Царнаеву отменен, дело передали в окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, - говорится в решении суда.

Напомним, что семь лет назад Джохар Царнаев и его брат Тамерлан были осуждены за организацию и осуществление террористического акта на марафоне в американском Бостоне. Тамерлан Царнаев чуть позже был застрелен в ходе перестрелки с полицией в городе Уотертаун - пригороде Бостона.

В ходе теракта были убиты три человека, ранены еще более 280, многие жертвы страшного инцидента лишились конечностей. Тогда преступник заявил, что теракты были его местью Соединенным Штатам за их действия в Афганистане и Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Джохару Царнаеву отменили смертный приговор за теракт на Бостонском марафоне
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