2020-07-31T22:56:36+03:00
В мире

Microsoft может купить у китайской компании долю в TikTok

Ранее сообщалось, что Трамп хочет вынудить ByteDance отказаться от доли в соцсети
Ксения АНУФРИЕВА
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Microsoft может купить у китайской компании долю в TikTokMicrosoft может купить у китайской компании долю в TikTokФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупная американская корпорация Microsoft может в скором времени купить в китайской организации ByteDance, которая разработала TikTok, долю в социальной сети. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило издание The New York Times.

По информации источника американской газеты, Microsoft уже проводит соответствующие консультации и переговоры с китайской стороной относительно возможности приобретения TikTok.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский лидер Дональд Трамп намерен подписать исполнительный документ, согласно которому китайская ByteDance будет вынуждена отказаться от доли в разработанной ею социальной сети. Администрация президента Соединенных Штатов может объявить о таком решении в течение одного дня.

Кстати, межведомственный Комитет по иностранным инвестициям США проводит проверку в отношении TikTok еще с прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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